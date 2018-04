Tutti in coda per Bertolucci: spettatori in attesa per la masterclass al Petruzzelli

Una lunga coda di spettatori in fila davanti al Petruzzelli, in attesa di assistere alla 'lezione di cinema' di Bernardo Bertolucci. Comincia così l'ultima giornata del Bif&st, il Festival internazionale del cinema di Bari.

Il regista premio Oscar in mattinata è al Petruzzelli per una masterclass, preceduta dalla proiezione del suo 'La strategia del ragno'. In serata il regista premio Oscar riceverà il Premio Fellini per l’Eccellenza cinematografica che gli sarà consegnato dal regista Giuseppe Tornatore. Al termine della cerimonia la proiezione in Anteprima Internazionale del suo film culto Ultimo tango a Parigi nella versione restaurata dalla Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, a cura di Vittorio Storaro e Federico Savina.