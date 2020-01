Sei nuovi poli di lettura in rete e una biblioteca digitale: a Bitonto nasce la prima 'community library'

Una biblioteca policentrica, composta da sei diversi luoghi di lettura interconnessi e da un polo digitale librario in costante implementazione. E' il progetto 'Polibris', la Community Library di Bitonto finanziata dalla Regione Puglia.

I sei poli della Community Library

I poli di questa rete sono il Centro Tecnologico FabLab Poliba, la Biblioteca comunale “Eustachio Rogadeo”, il Circolo didattico “Nicola Fornelli”, il Laboratorio urbano “Officine Culturali” e due aule scolastiche dell’Istituto comprensivo “don Tonino Bello” per le frazioni di Mariotto e Palombaio. In questi nuovi spazi, in base a quanto previsto dal progetto, sarà offerta la possibilità di formarsi attraverso la realtà virtuale, la manifattura ed il disegno digitale, l’interattività dei contenuti applicata a molti campi della conoscenza, con l’obiettivo di promuovere una nuova cittadinanza digitale alla portata di piccoli e grandi e di ampliare l’accesso alle risorse culturali, proiettando un impatto positivo sulla comunità. All’interno della zona artigianale di Bitonto del Fablab Poliba del Politecnico di Bari, associazioni di giovani artisti e professionisti (laureati in design, architettura ed ingegneria) con l’ausilio di strumentazione hi-tech di altissimo livello, sperimentano e producono progetti innovativi. Gli arredi (tavoli, sedie e vetrine) delle sei sedi della biblioteca policentrica sono interamente autoprodotti (il poligrafo taglia la betulla e il computer crea gli inserti per completare gli arredi). Tra l’altro, sono state già realizzate nel Fablab anche una copertura prototipale di area archeologica ed i tasselli per le scenografie del Petruzzelli per la Bohème.

Cultura, trasmissione del sapere e aggregazione sociale

“Oggi inauguriamo la Community Library policentrica della Puglia, nel Comune di Bitonto, che rientra nel grande investimento della Regione su tutto il territorio per creare spazi di aggregazione, studio, formazione. Le Biblioteche di Comunità già aperte e operative sono 14, in tutto ne sorgeranno 117, grazie a un imponente investimento di 120 milioni di euro che la Regione ha destinato alla valorizzazione del suo patrimonio e alla cultura”, ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervenendo questa mattina all'inaugurazione. “Questa è cultura - ha detto l’assessore all’Industria turistica e culturale Loredana Capone - questa è creatività, questa è la terza missione della Università: istituzioni e associazioni, professionisti e artisti, bambini e docenti per la costituzione di una comunità di pratiche in grado di fare dell’identità e della trasmissione del sapere una fonte di sviluppo”. All’inaugurazione di oggi, insieme alla dirigente del Dipartimento Economia della cultura sezione valorizzazione territoriale, Silvia Pellegrini, c’era il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio: “La Regione Puglia ha scelto, in controtendenza nazionale, di investire nella lettura - ha detto il sindaco - e noi abbiamo risposto in modo entusiasta. La comunità del libro bitontino da oggi non solo vanta sei nuovi punti lettura, ma un polo digitale librario che sarà implementato giorno dopo giorno. Attrezzature e portale internet per consentirne la fruizione ai nostri ragazzi sono pronti. Ogni punto lettura ha una vocazione tematica ed uno scopo di aggregazione sociale e culturale. Presenti all’inaugurazione anche l’assessore comunale al Marketing territoriale, Rino Mangini, la dirigente del Circolo didattico “Nicola Fornelli”, Teresa Mondelli, la dirigente dell’Istituto comprensivo “don Tonino Bello”, Mariapia Matilde Giannoccari, il direttore del FabLab Poliba, Nicola Parisi, il direttore del Laboratorio Urbano “Officine Culturali”, Nicola Mercurio, e la responsabile del Servizio per le Politiche della cultura e del turismo del Comune di Bitonto, Mariella Caponio.