Boom di visitatori nei monumenti pugliesi: il Castello Svevo al quarto posto della classifica Mibact

Il Castello Svevo di Bari è stato il quarto più visitato nel 2019, tra monumenti e siti archeologici in Puglia. A confermarlo sono i dati forniti dal Mibact, che in una nota conferma come - con la riforma Franceschini - il numero di visitatori sia cresciuto del 40 per cento rispetto a 5 anni fa, passando dai 553.782 ingressi del 2014 ai 775.555 del 2019.

Se il monumento nel capoluogo ha registrato 77.603 ingressi nel 2019, nel podio si piazzano Castel del Monte ad Andria (269.794 ingressi), Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia (86.920 visitatori) e Parco Archeologico di Siponto (78.823 presenze). Chiudono la classifica altri monumenti ubicati nel Barese: il Museo Nazionale Archeologico di Altamura con 20.880 presenze e la Galleria Nazionale della Puglia a Bitonto con 19.524 presenze.