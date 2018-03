Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Bari, Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” Giornata internazionale della donna oggi, giovedì 8 marzo ore 17:30 conversazione: “sante donne” La direttrice della Pinacoteca terrà una conversazione illustrata da immagini: racconterà vite, passioni, miracoli, peccati delle numerose donne-sante che compaiono in alcuni dipinti della Pinacoteca scalati tra XIII e XVI secolo, sia come protagoniste o coprotagoniste, sia come comprimarie o semplici spettatrici. Donne da adorare per le loro virtù, o donne in estasi, o elementi di una sacra narrazione. La ricorrenza di alcuni nomi (come, ad esempio, quello di Santa Caterina d’Alessandria o di Sant’Agata) permetterà poi di verificare l’intensità e la diffusione dei culti e il loro più o meno lungo perdurare nel tempo. Per l’intera giornata dell’8 marzo l’ingresso alle donne è gratuito. Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” Via Spalato, 19/Lungomare Nazario Sauro, 27 (IV piano) 70121 Bari www.pinacotecabari.it infotel: 080/5412420-2-4-6-7 Ufficio Stampa Pinacoteca: Tel. 080/5412427 pincorradogiaquinto@gmail.com pinacoteca@cittametropolitana.ba.it come raggiungerci: Alla Pinacoteca metropolitana di Bari si può arrivare in treno (dalla stazione 10/15 minuti a piedi), in aereo (30 minuti per giungere in centro città col taxi o col terminal), pullmann provenienti da varie destinazioni. Diversi autobus cittadini si fermano dinanzi all’ex Palazzo della Provincia. Se si giunge in auto, è consigliabile lasciare la vettura nel grande parcheggio comunale “Pane e Pomodoro”, ubicato nel tratto sud del Lungomare, e di lì prendere la navetta B, che si ferma all’altezza del Palazzo della Regione, distante pochi metri dal Palazzo dell’ex Provincia dove, al IV piano, ha sede la Pinacoteca. Il parcheggio per 24 h e la navetta costano € 1,00.