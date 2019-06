“Eleganza Senza Tempo” inaugura la stagione estiva a Palazzo Settanni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dalla fruttuosa collaborazione tra Palazzo Settanni, il Museo MuDiAS e la storica boutique Giardinelli di Rutigliano nasce un’inedita mostra di abiti che racconterà la bellezza, la grazia e la ricercatezza della moda di ogni tempo. Il passato incontrerà il presente: abiti antichi e contemporanei, infatti, si esibiranno in un exploit di colori, tessuti e dettagli preziosi. I costumi d’epoca sono i protagonisti di una piccola ma significativa collezione che è andata creandosi per volontà di generosi donatori. La mostra, dunque, è un’occasione speciale per omaggiare tutti coloro che hanno reso unico il nostro museo proprio grazie al loro magnanimo gesto. L’inaugurazione avrà luogo sabato 15 giugno, alle ore 19.30, nel Salone delle Feste di Palazzo Settanni. L’ingresso è su invito. Interverranno: - Francesco Dicarlo, Direttore di Palazzo Settanni; - Florisa Sciannamea, stilista, scrittrice, docente di Fashion Design ed Esperta di Storia della Moda e del Costume; - Simona Giardinelli, Store Manager della boutique Giardinelli News e main partner dell’evento; - Giovanni Boraccesi, restauratore e Responsabile del Museo MuDiAS. L’evento inaugurale è organizzato con la collaborazione di Domenica Roberto, docente di Laboratorio Abbigliamento Moda. La mostra, allestita all’interno del MuDiAS, sarà aperta al pubblico dal 16 giugno al 25 agosto 2019, ogni sabato e domenica dalle 18.00 alle 20.30; in settimana, previa prenotazione, chiamando al numero 0804761848, oppure scrivendo a palazzosettanni@gmail.com Il ticket di ingresso è di € 3,00 e il ricavato sarà interamente destinato al restauro degli abiti d’epoca donati. Partner ufficiali della mostra: Giardinelli News Moda Donna di Simona Giardinelli e Seba’s Fotografia di Sebastiano Redavid. Marilena Pirulli – Cultural Project Manager Graziana Loiotine – Cultural Project Assistant