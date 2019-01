Dal Comune i contributi per le attività culturali: 418mila euro per 72 associazioni

E' stato pubblicato oggi sul sito del Comune l’elenco delle imprese e associazioni culturali, completo dell’ammontare dei contributi deliberati, finanziate ad esito dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi per l’anno 2018.

“Assolvendo alla funzione propria di un’amministrazione comunale, quella di sostenere in modalità sussidiaria le attività svolte da privati sul territorio cittadino, nel corso del 2018 abbiamo destinato 418mila euro ad associazioni e imprese culturali con l’obiettivo di rendere la città sempre più viva, ricca di eventi e di creatività - commenta l’assessore al ramo Silvio Maselli -. Sono numerosi i progetti finanziati quest’anno grazie al lavoro accurato svolto della commissione tecnica - che ringrazio -, incaricata da regolamento di valutare sia gli aspetti qualitativi sia gli aspetti quantitativi dei progetti presentati. Questa pluralità conferma che la nostra è una città in cui la produzione culturale ferve non soltanto grazie al lavoro dell’attuale amministrazione ma soprattutto grazie al protagonismo di tanti soggetti privati che con il loro impegno quotidiano vanno a comporre uno scenario ampio e variegato, a garanzia di un pieno diritto di cittadinanza culturale”.

Le imprese e associazioni finanziate per attività svolte nel 2018 sono complessivamente 72.