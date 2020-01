Duecentonovantadue anni fa nasceva Niccolò Piccinni: la città lo celebra con mostre, visite guidate e una performance visiva

La città di Bari celebra Niccolò Piccinni. Nella giornata del 292esimo anniversario della nascita del celebre musicista e conservatore barese - avvenuta il 16 gennaio 1728 - a cui è dedicato il teatro riaperto al pubblico nel 2019, sono diverse le iniziative organizzate dalla delegazione del capoluogo del Fai.

Si parte alle 17 con un primo speciale omaggio: la statua del compositore in corso Vittorio Emanuele sarà illuminata per l'occasione. Poi partiranno le visite guidate al Museo civico di Bari (partner dell'evento celebrativo che vede in campo anche Comune di Bari e Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni) e a Casa Piccinni, l'abitazione in piazza Mercantile oggi trasformata in museo. In ciascuna delle due location ci saranno videoproiezioni, mostre a tema e altri eventi collaterali. Le foto a corredo del pezzo sono di Pasquale Mastrandrea

Ecco il programma completo:

Museo Civico

▪ ore 17.00 - Videoproiezione interna ed esterna a cura di Nicola Amato

▪ ore 17.00 – 20.00 - Esposizione dedicata a Niccolò Piccinni. Visite guidate a cura degli studenti del Liceo Artistico De Nittis - Pascali di Bari.

▪ ore 17.30 - Saluti di Ines Pierucci Assessore alle Culture, Micaela Paparella Consigliera comunale e Corrado Roselli Direttore del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

▪ Ore 18.00 - "Armonie baresi cosmopolite. Racconto della vita di un compositore pugliese" a cura del prof. Nicola Scardicchio docente di Storia della Musica e Grazia Bonasia Maestra d’orchestra.

▪ ore 18.30 - Esecuzione musicale di Maria Serena Salvemini solista di violino del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

▪ Ore 19.00 - Spettacolo di burattini "Tragicomica contesa fra Piccinni e Gluck" a cura di Paolo Comentale, Granteatrino Casa di Pulcinella.

Casa Piccinni

▪ ore 17.00 - 20.00 - Visite guidate a cura degli studenti Liceo Artistico De Nittis - Pascali di Bari e ascolto di musiche picciniane dell'album "Sakros" a cura dell’Ass.Cult Il Mondo della Luna

▪ ore 20.00 - "Brindisi con Niccolò Piccinni" a cura di Angelo Pascual De Marzo, Ass. I Luoghi della Musica

▪ ore 20.30 - Allestimento e accoglienza a cura di Misia Arte, Botlea, Khareba Winery Italia, Ass. Cult. Chiacchiere e Fornelli e Pasticceria Mercantile

Gallery