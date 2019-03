Alla scoperta del palazzo della Banca d'Italia: il Fai apre al pubblico lo storico edificio di Corso Cavour

Alla scoperta delle bellezze dello storico palazzo della Banca d'Italia, in corso Cavour. Un tesoro che si 'svela' grazie alla delegazione Fai di Bari, che in occasione delle 'Giornate di primavera', ha organizzato, in questo weekend, l'apertura al pubblico dell'edificio, con visite guidate.

Tantissimi i baresi che già nella giornata di ieri, sabato, si sono messi in coda per visitare il prestigioso palazzo, inaugurato nel 1932 su progetto dell’ingegnere Biagio Accolti Gil e caratterizzato dalla presenza di pregiati bassorilievi in marmo.

All’interno è anche possibile visitare la mostra 'En attendant Amboise' curata da Pietro Marino, in cui sono proposte le opere di Corrado Veneziani per i 500 anni di Leonardo.

Il palazzo resterà aperto al pubblico anche oggi, domenica 24 marzo, fino alle ore 19 (ultima visita mezz'ora prima della chiusura, ore 18.30).

