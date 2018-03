Dopo 10 anni torna a Palese il 'Falò di San Giuseppe': "Bisogna riscoprire le tradizioni"

"L'ultima volta che lo abbiamo acceso? Da quello che ricordano i residenti più anziani, direi una decina di anni fa". Giuseppe Scaglione, presidente del comitato di quartiere 'Palese zona 167', commenta entusiasta la notizia del ritorno del 'Falò di San Giuseppe' tra le strade del quartiere a nord di Bari. Una tradizione che negli anni si era persa e che nel 2018 è stata rispolverata su impulso degli abitanti della zona intorno a via Leonardo del Turco.

Idea nata da una chiacchiera al bar

Un'idea nata, come ricordano dal comitato, da una chiacchierata tra amici al bar. "Perché non riorganizziamo il Falo di San Giuseppe?" si sono detti i residenti davanti a un caffè. Da lì è partita la macchina organizzativa, che in primis ha dovuto trovare un luogo adeguato su cui dar fuoco alla catasta di legname. La scelta è ricaduta su un'area aperta e non troppo vicina alle abitazioni: via Minervino, alle spalle del supermercato Simply. La data è anch'essa figlia della tradizione: il 19 marzo, nel giorno in cui si festeggiano i papà, ma anche il Santo, seguendo un rito che mischia sacro e profano.

In origine, infatti, San Giuseppe e la tradizione dei falò a Bari e provincia

„l'accensione della pira non solo celebrava il passaggio dall'inverno alla primavera, ma serviva anche a scacciare gli spiriti negativi e a portare prosperità e fertilità e tradizione. Una ricorrenza che si ripete ogni anno in molte città della provincia di Bari.

Il Comitato: "Grande risposta dei cittadini"

Nell'attesa fervono i preparativi per l'evento, che vede non solo il patrocinio del quinto Municipio, ma anche la collaborazione di diverse associazioni del quartiere, tra cui l'Associazione commercio, artigianato, turismo e servizi Palese - Bari e il Comitato genitori 27esimo Circolo didattico Bari - Palese. Senza dimenticare la risposta dei residenti, non solo quelli della cosiddetta 'zona 167': "Abbiamo avuto decine di adesioni all'evento, anche dai quartieri limitrofi come Santo Spirito. Siamo felici che in molti abbiano risposto con successo a questa iniziativa che vuole rispolverare le tradizioni più antiche della città".

Non mancheranno poi musica e cibo: dalla classica focaccia alle danze folcloristiche che allieteranno i presenti riunitisi a partire dalle 18.30.

“