Le strade della Fiaba con Filatoio digitale: un viaggio lungo la Puglia ascoltando le fiabe della tradizione

Dal 23 aprile al 2 maggio, alle 15.00 sulle pagine facebook @piiilculturapuglia e @lestradedellafiaba, saranno in streaming le fiabe della tradizione pugliese narrate da artisti/cantastorie d’eccezione in Filatoio Digitale, viaggio orale lungo la tutta Puglia.

Filatoio Digitale è realizzato da Le Strade della Fiaba, progetto della Regione Puglia finalizzato a tracciare un itinerario culturale che, partendo da radici e tradizioni e con un approccio sostenibile, possa diventare un’opportunità di sviluppo per intere aree della nostra regione. Ognuna della fiabe è rappresentativa dei percorsi turistico culturali del progetto Le strade della Fiaba - promosso dal Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Treccani e il Teatro Pubblico Pugliese coordinato e ideato dalla prof.ssa Laura Marchetti – che ha l’obiettivo di delineare una Strada della fiaba sulla quale si possano percepire quelli che Italo Calvino, camminatore e grande raccoglitore di fiabe, chiamava gli “aromi locali”, ovvero gli scenari, i cibi, le usanze, le conoscenze, le forme architettoniche, le tradizioni delle comunità locali, soprattutto di quelle che sembrano dimenticate, in quanto piccoli borghi o aree periferiche e interne. A raccontare le fiabe saranno alcuni “speciali” narratori: Aldo Patruno che il 23 aprile introduce il ciclo di narrazioni, Laura Marchetti che il 25 aprile narra Giovannino senza paura omaggio ad Antonio Gramsci che durante la prigionia nel carcere di Turi rielaborò la fiaba trasformandola nel racconto Storia di uno, Giovannin Senzapaura, che partì di casa per imparare cos’è la pelle d’oca, Jelly Chiaradia che il 26 aprile narra Regina Lenticchia, Carla de Girolamo e Luciano Toriello che il 27 aprile narrano Maddalena e il Mare, Biagio De Nittis e Federico Scarabino del gruppo musicale Rione Junno che il 28 aprile narrano Le tre fate e lo zampognaro di Pescocostanzo, Nunzia Antonino che il 29 aprile narra La sposa sirena, Michele Lobaccaro e Nabil Salameh del gruppo musicale Radiodervish che il 30 aprile narrano Il Mercante e il Gran Turco, Massimo Colazzo che venerdì 1 maggio narra Le Tre sorelle (O kunto mi’ kiatera kèccia), Paolo Panaro che il 2 maggio narra Lu commananti e Uecchirussi (Il comandante e Occhirussi) e infine Massimo Bray che il 3 maggio narra La luna. Le fiabe saranno commentate da Laura Marchetti.

Filatoio Digitale contribuisce a implementare le attività di #WeAreinCasa, la pagina web che raccoglie tutti i servizi che la Regione Puglia mette a disposizione dei cittadini in questo periodo di disagi causati dalla diffusione del Covid-19. Strumenti concreti per chi ha bisogno di supporto, ma anche uno spazio dove socializzare con iniziative culturali e per il tempo libero. http://www.regione.puglia.it/weareincasa

Il programma del Filatoio Digitale



Giovedì 23 aprile

presentazione di Aldo Patruno

sabato 25 aprile

Giovannino senza paura

fiaba popolare italiana raccolta nel 1956 da Italo Calvino, scrittore e partigiano

racconta: Laura Marchetti

domenica 26 aprile

Regina Lenticchia

fiaba popolare pugliese raccolta nel 2011 sulla Murgia

racconta: Jelly Chiaradia

lunedì 27 aprile

Maddalena e il Mare

fiaba popolare pugliese raccolta nel 1978 sul Gargano

raccontano: Carla De Girolamo e Luciano Toriello

martedì 28 aprile

Le tre fate e lo zampognaro di Pescocostanzo

fiaba popolare pugliese raccolta nel 1999 nella Foresta Umbra

raccontano: Biagio De Nittis e Federico Scarabino del “Rione Junno”

mercoledì 29 aprile

La sposa sirena

fiaba popolare pugliese raccolta nel 1893 vicino ad un Faro della costa

racconta: Nunzia Antonino

giovedì 30 aprile

Il Mercante e il Gran Turco

Fiaba popolare raccolta nel 1883 nel Salento marinaro

Raccontano: Michele Lobaccaro de Nabil Salameh dei Radiodervish

Venerdì 01 maggio

Le Tre sorelle (O kunto mi’ kiatera kèccia)

Fiaba popolare raccolta nel 1885 nella grecia salentina

racconta: Massimo Colazzo

sabato 02 maggio

Lu commananti e Uecchirussi (Il comandante e Occhirussi)

Fiaba popolare raccolta nel 1910 nelle Terre d’Arneo

Racconta: Paolo Panaro

domenica 03 maggio

La luna

fiaba popolare europea raccolta nel 1812

racconta Massimo Bray

Commenti alle fiabe Laura Marchetti

I racconti saranno trasmessi alle ore 15:00 sulla pagina ufficiale facebook - @piiilculturapuglia - @lestradedellafiaba