Info point estivi, laboratori e incontri autunnali: pericoli e opportunità di internet spiegati alle 'Generazioni Connesse'

Due momenti di informazione dedicati al mondo del web e delle tecnologie per i ragazzi e le loro famiglie. Continuano le iniziative del progetto “Generazioni Connesse” ideato dalla cooperativa sociale Progetto Città e finanziato dall’assessorato al Welfare con il 5x1000 dei cittadini baresi.

Due giornate di informazioni a Pane e Pomodoro

Appuntamento giovedì 2 e venerdì 3 agosto sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, dove sarà allestito un info-point dedicato all'interno del Villaggio del Mare, che ospita diverse iniziative sul lido comunale. L'obiettivo è contrastare le dipendenze non da sostanze e a supportare le famiglie e i minori alle prese con dipendenze patologiche legate alla fruizione delle nuove tecnologie, che possono determinare isolamento sociale e relazionale soprattutto tra i più giovani.

Il progetto, elaborato da un’equipe di psicologi, educatori ed esperti, è pensato per sostenere le politiche di contrasto alle povertà promosse dall’amministrazione comunale, con specifico riferimento a quelle educative, con l’intento di favorire il consolidamento di una “comunità educante” costituita da minori e adulti. Non solo eventi estivi: sono previsti anche interventi di sensibilizzazione e prevenzione volti a diffondere la cultura dell’inclusione e delle pari opportunità, sensibilizzando i cittadini sull’uso consapevole dei nuovi media.

I laboratori e gli incontri

Nel calendario degli appuntamenti saranno così inseriti anche sette laboratori in luoghi di aggregazione sociale informale e cinque cicli di incontri formativi in alcuni istituti scolastici. Tra i temi oggetto di approfondimento, ci sono “Lo strumento internet: rischi e opportunità del web”, “La dipendenza da internet: i social network”, “La dipendenza da internet: i videogiochi ed il gambling”, “Sicuri in rete: strategie per vivere felici e connessi”. Eventi che termineranno con un momento di progettazione condivisa di un video promozionale sui temi trattati.