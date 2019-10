GIORNATA DEL CONTEMPORANEO e Giornata Famiglia al Museo 2019 (F@MU)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Due appuntamenti da non dimenticare vi aspettano questo mese nella Pinacoteca di Bari: - sabato 12 ottobre p.v. "GIORNATA DEL CONTEMPORANEO", un'occasione per visitare la Collezione permanente comprese le opere d'arte contemporanea esposte e la mostra in corso. Ingresso gratuito. - domenica 13 ottobre ore 9:00 – 13:00 (ultimo ingresso ore 12:30) "GIORNATA delle FAMIGLIE AL MUSEO" (#F@MU), proposta gioco-ricerca e opportunità di visitare la Pinacoteca in compagnia dei bambini, che a fine attività proposta riceveranno un simpatico omaggio. Ingresso gratuito per adulti accompagnati da bambini!. Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto” Via Spalato, 19/Lungomare N. Sauro, 27 infotel. 080/5412420 www.pinacotecabari.it