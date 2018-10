Halloween 2018: gli eventi a Bari e provincia

Il 31 ottobre si avvicina e la notte di Halloween diventa sempre più sinonimo di feste e divertimento per tutti, grandi e piccini. Dolcetto o scherzetto, folklore e paranormale ma anche musica, cocktail e menù speciali per un' atmosfera da brivido. Vi suggeriamo qualche evento da trascorrere tra amici e parenti per la notte delle streghe 2018.

Cena col fantasma, Halloween a Monopoli

Durante la serata, Mario Contino, ricercatore e scrittore nell’ambito del folklore e del paranormale, discuterà con i presenti dei luoghi più “infestati” della Puglia, con maggiore attenzione verso le leggende dell’area di Monopoli. Saranno mostrate foto provenienti da questi luoghi e saranno fatti ascoltare audio di presunte voci spettrali.

Halloween night al Pellicano Pub

HALLOWEEN è alle porte e quale miglior modo di festeggiarlo se non con la tribute band dei fantastici MY CHEMICAL ROMANCE?! Una combinazione perfetta... The Black Parade is NOT Dead!

Halloween IN Bakery

Musica, cocktail, un menù speciale per la cena, atmosfera da brivido.... per grandi e piccini. Durante la serata sarà presente una truccatrice professionista per rendere i nostri ospiti....mostruosi!