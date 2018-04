I love Molfetta spegne 9 candeline

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Per noi dell' Associazione Oll Muvi, quelli di I love Molfetta, è festa: sono nove. Nove candeline! Nove anni di amore sempre con Molfetta nel cuore e sul cuore. E la voglia di andare avanti e di fare sempre di più. Insieme, ad amici, abbiamo fatto tanto in questi anni. Abbiamo raggiunto ogni parte del mondo. Abbiamo anche superato la “crisi” del settimo anno. Abbiamo creato “ponti” dove c’erano “strade” sgangherate; ci siamo uniti in una grande community che supera i confini e che ci fa sentire sempre e tutti a casa. Oggi spegniamo nove candeline. La strada percorsa in questi anni non è stata mai in discesa. Ma la gioia, il calore, l’affetto ricevuto dai molfettesi, che si trovano in ogni parte del mondo, ci hanno ripagato di ogni sacrificio. I love Molfetta, e l’associazione Oll Muvi, nove anni fa, sono nate per creare un ponte tra chi è rimasto a casa, in Italia, a Molfetta, e chi ha trovato casa dall’altra parte del mondo. Grazie ad internet le distanze si sono accorciate e sono nate, in questi anni, amicizie inimmaginabili. Un'operazione di marketing territoriale irrefrenabile. "Per questo ci sentiamo di dover ringraziare quanti hanno creduto in noi e ci hanno dato fiducia. Quanti non ci sono più ma ci sono ancora vicini. Quanti si sono avvicinati con scetticismo e sono rimasti travolti dalla vivacità di quanti dedicano il loro tempo ad I love Molfetta". Brindiamo al nostro compleanno nella certezza che, con l’aiuto di tutti, potremmo festeggiarne ancora tanti altri. #welcometomolfetta