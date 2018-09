I pugliesi nel mondo, in Puglia, eleggono il nuovo direttivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Rinnovato il Consiglio direttivo dei Pugliesi nel Mondo. Sabato scorso il conferimento delle nomine. Sono stati eletti Giovanni Mariella, Domenico Rodolfo, Raffaella Pallamolla, Vito Cramarossa, Roberto Pansini, Marina Gabrieli, Michele Mangano e Angela Amato. Come “riserve” Lina Moschidou e Antonio Peragine . Come è noto la Legge regionale dell'11 dicembre 2000 n. 23 "Interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo", all' art. 7 prevede l'istituzione del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (CGPM), organo composto da 23 consiglieri, rappresentanti dei pugliesi presenti nei cinque continenti, sabato 15 settembre è stata convocata l'assemblea per la Puglia, a cui ha partecipato un buon numero di Presidenti delle Associazioni inscritte all'albo dei “Pugliesi nel mondo” della Regione Puglia. I lavori dell’Assemblea sono stati aperti dagli interventi del Dirigente dott. Giuseppe Pastore, del segretario Vito Daniele e di Alessandra De Gaetano. Il Servizio Pugliesi nel Mondo, oltre a proteggere i vincoli relazionali tra i pugliesi in giro per il mondo, mira anche e soprattutto a favorire nuovi scambi, a creare interessanti collaborazioni, a plasmare una cooperazione socioeconomica e culturale con le comunità pugliesi all’estero che condividono l’immagine florida di una Puglia al profumo di mare e di ulivi. Una Puglia che seppur eterna e immutabile nel suo bianco aspetto, ruvido, dagli aromi forti e dolci al tempo stesso, come i suoi abitanti e la sua storia, è attualmente una realtà in continua crescita ed espansione, frutto delle sue potenzialità riscoperte e valorizzate. Il Servizio Pugliesi nel Mondo, vista la principale esigenza ed attività di comunicazione con l’estero dispone di un portale web all’indirizzo www.internazionalizzazione.regione.puglia.it/pugliesi-nel-mondo, mentre a Bari, in Corso Sonnino, 177 - Bari (VI piano) ha la sua sede fisica diretta dal Dott. Giuseppe Pastore e uno staff efficientemente organizzato. Nel CGPM c’è anche Roberto Pansini, Presidente dell'Associazione Oll Muvi, riconosciuta con il logo I Love Molfetta, che da oltre 10 anni propone progetti ed eventi non solo nel continente americano con una crescita continua di nuovi contatti, molti tra i giovani figli di emigrati molfettesi sparsi nei cinque continenti. Quello della elezioni nel nuovo direttivo dei Pugliesi nel Mondo è un traguardo importante ma anche un nuovo inizio.

