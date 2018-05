Liberato star del 'Viva!Festival' a Locorotondo: il misterioso cantante napoletano arriva in Puglia

E' uno dei fenomeni musicali del momento, certamente il più misterioso, visto che della sua identità si sa praticamente nulla. Liberato, star della musica elettronica e rap napoletana, arriverà anche in Puglia e sarà tra i protagonisti del Viva!Festival con la tappa di Locorotondo del prossimo 6 luglio. L'ufficialità è stata sancita da un post sulla pagina Facebook dell'artista campano, autore di pezzi cliccatissimi su Youtube e tra i più ascoltati su Spotify. Ad accrescere l'alone di incognito sono anche le esibizioni live: sul palco di Napoli, recentemente, sono saliti ben sei'Liberato' a volto coperto e con la celebre felpa con il nome dell'artista, a confondere ancor di più il pubblico. I fan, in ogni caso, avevano già 'sospettato' che potesse esibirsi al Viva!Festival poichè sulla locandina della manifestazione c'era un nome cancellato. Il mistero è stato risolto e nella cittadina della Valle d'Itria, tra le più attive dal punto di vista dei concerti in Puglia, sarà facile prevedere la presenza di un grande pubblico.