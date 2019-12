Acclamazione a Tokyo per il maestro bitontino Vito Clemente: successo per il concerto al teatro Suginami

Trionfo a Tokyo per il direttore d'orchestra bitontino Vito Clemente, che in giornata ha diretto una delle migliori orchestra della città nipponica e il coro 'Le Champs Lyrics' nel teatro Suginami.

Il pubblico è rimasto conquistato dall'Inno alla gioia suonato dai musicisti - membri delle cinque migliori orchestra della capitale nipponica - insieme alle voci di quattro solisti: la soprano Sayaka Takahashi, la mezzo soprano Ikuko Nakajima, il tenore Riku Matsubara e il baritono Soushiro Ide.

"È la 45esima volta che sono qui in Giappone. Solo tre ore di prove questa volta, ma il livello strumentale a Tokyo è tale per cui tu puoi realizzare tutti i tuoi sogni,” dichiara soddisfatto il maestro Clemente, che il 21 e 22 novembre porterà a Tokyo in scena il 'Trabucco'.

