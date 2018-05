Storia, arte e gastronomia, torna 'Mangia la cultura': visite guidate gratuite a Bari e provincia

Continua l’iniziativa “Mangia la cultura”, promossa da Confcommercio Bari-BAT, in collaborazione con Confguide, alla scoperta dell’immenso patrimonio storico artistico e gastronomico del territorio.

Domenica 20 maggio 2018 continua, nell’Anno del Cibo italiano, l’appuntamento “Mangia la Cultura”, le visite guidate gratuite nei 20 Comuni dell’Area Metropolitana di Bari e della Provincia di Barletta-Andria-Trani, tenute dalle guide turistiche di Confguide, l’associazione di categoria di Confcommercio.

“Abbiamo avviato da alcuni mesi Mangia La Cultura, il progetto esclusivo di Confcommercio Bari-BAT finalizzato a rafforzare la conoscenza, la promozione e la fruizione a fini turistici del patrimonio culturale ed enogastronomico favorendo la conoscenza delle diverse categorie professionali e delle imprese impegnate nel settore turistico. Stiamo cercando di integrare l’attività di visita guidata e fruizione culturale del territorio con le attività della ristorazione, della produzione agroalimentare, dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera, dei pubblici esercizi realizzando un vero prodotto enogastronomico. Grazie al portale mangialacultura.it - continua il presidente di Confguide Bari-BAT, Pietro Palermo – i visitatori potranno scegliere il menu cultura che preferiscono e dare inizio al viaggio che più li affascina alla scoperta di sapori autentici e luoghi incantati. Il Menu Cultura è disponibile il venerdì a cena e il sabato e la domenica a pranzo. La visita guidata gratuita invece viene offerta la domenica in due diversi orari: la mattina ore 11:00 o il pomeriggio alle ore 16:00. Per di più si può scegliere di mangiare, ad esempio, a Monopoli e usufruire della visita gratuita in un altro Comune. Per maggiori informazioni è possibile contattare la guida turistica al numero telefonico indicato sul portale web”.

Oltre al 20 maggio, l’appuntamento con Mangia la cultura ritorna domenica 10 giugno e domenica 17 giugno. È possibile seguire l’iniziativa sui social tramite la pagina facebook e il profilo instagram “Mangia la cultura”.

I Comuni da visitare sono:

Andria: punto di ritrovo: Piazza Porta la Barra - guida turistica Anna Losito

Barletta: punto di ritrovo: ingresso castello di Barletta - guida turistica Antonella Larosa

Trani: punto di ritrovo: Piazza Duomo - guida turistica Francesca Catania

Bisceglie: punto di ritrovo: Piazza Castello c/o Torre Maestra - guida turistica Nicole Di Bari

Canosa di Puglia: punto di ritrovo: Piazza Vittorio Veneto, 1 guida turistica Vincenzo Di Monte

Bari: punto di ritrovo: Piazza Ferrarese - guida turistica Maria Marmontelli

Locorotondo: punto di ritrovo: Porta Napoli - guida turistica Valentina Mastronardi

Polignano a Mare: punto di ritrovo: Arco Marchesale - guida turistica Maria Teresa D’Alessandro

Gioia del Colle: punto di ritrovo: Piazza Plebiscito, c/o palazzo dell’INPS - guida turistica Chiara Rubino

Altamura: punto di ritrovo: Piazza Unità d’Italia - guida turistica Stefania Scalera

Conversano: punto di ritrovo: Piazza Castello Torre Cilindrica - guida turistica Rosalba Caputo

Bitonto: punto di ritrovo: Corso Vittorio Emanuele II n. 52 - guida turistica Francesca Dalila Fanelli

Monopoli: punto di ritrovo: Piazza Vittorio Emanuele II - guida turistica Angela Marasciulo

Alberobello: punto di ritrovo: Via Indipendenza, n. 4 - guida turistica Annalisa Miccolis



Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.mangialacultura.it

info@mangialacultura.it