Matrimovie: tutti al cinema per fare festa con gli sposi

A Molfetta, da lunedì 12 marzo, presso la Cittadella degli Artisti, torna l'evento MatriMovie "il tuo matrimonio al cinema". Alla vigilia del suo decimo compleanno (è nato a settembre del 2008) torna a Molfetta MatriMovie, l’iniziativa che consente la proiezione dei film dei matrimoni al cinema. Lunedì 12 marzo, alla Cittadella degli Artisti, è in programma la prima proiezione della nuova stagione cinematografica targata MatriMovie. A disposizione degli sposi c’è il cine/teatro e ci sono anche gli spazi al primo piano dove si trova il bar della struttura. E’ stato Giuseppe De Cristofaro, di Cinema Teatro dei Trulli, componente dell’Ati (Associazione temporanea di imprese) che gestisce la Cittadella, a volere che l’iniziativa tornasse a Molfetta dopo aver girato in lungo e in largo, aver catturato l’attenzione della stampa nazionale ed internazionale, ed aver ispirato anche un docufilm proiettato, nella sezione Venice Night’s, alle Giornate degli Autori 2012 a Venezia. «Proveremo a creare un cinema cittadino – aveva detto proprio De Cristofaro nella conferenza stampa di presentazione della nuova gestione della Cittadella - speriamo di poter rappresentare un’alternativa, una novità positiva per la città. Il nostro spazio vuole essere alla portata di tutti, dei bambini e degli adulti, delle famiglie e dei ragazzi». E allora ecco anche MatriMovie, che consente a parenti ed amici degli sposi di rivivere, in un clima di festa, le emozioni del giorno del “si”.. La direzione artistica di MatriMovie, il tuo matrimonio al cinema, è di Roberto Pansini, ideatore del progetto. Per info è possibile scrivere a info@matrimovie.it, visitare il sito www.matrimovie.it.