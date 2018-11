Le emozioni in mostra al centro ludico 'Melo da Bari': inaugurata l'esposizione di Francesco Mangini

Una mostra fotografica per raccontare sette diverse emozioni, che poi diventano spunto per le attività del centro ludico 'Melo da Bari'. Si inaugura oggi 'Emozioni', l'esposizione di Francesco Mangini visitabile dalle 11 alle 13 nell'ambito del progetto “il Villaggio dei Diritti”. Si tratta di una manifestazione promossa per sensibilizzare i cittadini sui diritti dei minori, favorire la crescita sana di bambini e adolescenti e tutelare i loro diritti.

“Emozioni” nasce all’interno di una produzione di opere più ampia dal titolo “Arrows”, nella quale l’artista si interroga sul grande tema delle relazioni. All’interno di questa intera produzione i soggetti sono rappresentati esclusivamente con l’utilizzo di linee e forme. "I tratti che definiscono i volti dei soggetti o delle emozioni - spiegano gli organizzatori - sono caratterizzati da tre elementi: l’andamento e la direzione della linea che li compone, il colore e la forma degli elementi presenti all’interno della composizione e l’espressione dello sguardo, l’unico elemento che rimanda alla figura umana".

L’esposizione, composta da 7 ritratti di 7 diverse emozioni, rappresenta la volontà dell’artista di manifestare graficamente l’elemento emotivo. L’osservatore avrà il compito di dare una propria interpretazione alle immagini e di cogliere, successivamente, quella dell’artista. Non sarà la prima esposizione che sarà ospitata nella struttura: nei prossimi giorni seguirà la mostra fotografica di Alessandra Positano dell’associazione “Fotografi di strada” che in questi mesi ha lavorato su un reportage fotografico cogliendo gli stati d’animo dei bambini e dei genitori che frequentano la struttura comunale in alcuni momenti di vita del centro.