Novanta opere di Joan Mirò in mostra a Monopoli: inaugurazione il 24 marzo

Novanta opere di Joan Mirò in mostra a Monopoli. Sarà il castello della città in provincia di Bari a ospitare l'esposizione dedicata al pittore surrealista, in programma dal 24 marzo al 15 luglio. Le opere grafiche, che appartengono a quattro serie complete, sono state portate in Puglia grazie agli sforzi della società Sistema Museo, che ha realizzato la mostra in collaborazione con il Comune di Monopoli.

"L'esposizione - sottolineano in una nota gli organizzatori dell'evento - è rappresentativa della creatività di uno dei più grandi e influenti artisti del Novecento. Nelle creazioni di Miró le forme, i colori e l'alfabeto di segni sono il risultato della sua incredibile capacità di rinnovarsi alla luce di una visione globale dell'arte, vissuta con curiosità e versatilità".