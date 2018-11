Gli spazi di Carrassi trasposti nei bozzetti di Daniele Nitti: al via dal 18 novembre la mostra 'Moto a luogo'

La chiesa russa, il mercato di via Monte Grappa, il Circolo di Re Artù, il villaggio postelegrafonico, il Piccolo Teatro, il Cinema Armenise, villa Lucia. Sono solo alcuni dei luoghi simbolo del quartiere Carrassi di Bari, trasposti in immagini evocative nei bozzetti realizzati dell'artista triggianese Daniele 'Hope' Nitti. Opere che entrano a far parte della mostra 'Moto a luogo. Viaggio per immagini nel quartiere Carrassi', che sarà inaugurata alle 18.30 del 18 novembre nella sede dell'associazione Fillide, in via Sabotino.

Immagini trasformate

Nei suoi disegni Nitti crea così metafore visive molto potenti. Dal tram con la spina staccata - per la filovia ormai non più funzionante in città - al palazzo con un imbuto per rappresentare il Piccolo teatro di Bari con la sua capacità di trasmettere idee, la mostra porta il visitatore in un viaggio onirico. "Si tratta di un'attività legata ai 'trekking di quartiere' organizzati nell'ambito del progetto 'Officine culturali Carrassi' - spiegano dall'associazione Fillide - Piccoli tour per i luoghi e gli elementi più identificativi del nostro quartiere, di cui Nitti ha voluto disegnare sfruttando il suo personale punto di vista". L'esposizione sarà aperta fino al 30 novembre. L'esposizione è a ingresso gratuito.

