Natale 2018: gli eventi in programma a Bari e provincia

Dalla Vigilia al giorno di Santo Stefano numerose proposte su come trascorrere questi giorni di festa: passeggiate per i mercatini e i presepi di Bari e provincia, concerti a tema, spettacoli, mostre, shopping e pranzi con amici e parenti in suggestive locations.

Mercatini di Natale 2018 a Bari e provincia

L'aria natalizia dona un’atmosfera magica alla nostra città e ai borghi storici della provincia che tornano a brillare facendo da cornice ai mercatini di Natale. Souvenir, addobbi, ma anche dolci e vin brulé, musiche e bancarelle stracolme di oggetti di ogni tipo e stand enogastronomici attirano l'attenzione di grandi e piccini e sono una piacevole occasione per pensare ai regali gustando i prodotti tipici della tradizione pugliese.

Concerti Natalizi del 2018 a Bari e provincia

Natale è anche musica che ci regala emozioni così forti da rendere questa festa la più bella dell'anno. Tante le proposte quest’anno per seguire spettacoli e concerti rock, jazz o di musica classica a teatro, nei teatri, nelle chiese e nei palazzetti.

Presepi viventi 2018 a Bari e provincia

Non può esistere il Natale senza la tradizione più amata dagli italiani, quella del Presepe, la rivisitazione vivente della nascita di Gesù, che accomuna e coinvolge grandi e piccini. Se siete curiosi di scoprire quali sono i Presepi viventi e le mostre di Presepi più belli e suggestivi della provincia, ve ne suggeriamo qualcuno da poter visitare con l'arrivo dei primi freddi e l'avvicinarsi delle festività natalizie.

“Bari Christmas town”: villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli e musica

In piazza del Ferrarese è un caloroso ed emozionante Natale per i baresi e i turisti. Tante le novità e le sorprese di quest’anno, anche se tutti gli occhi saranno puntati sul grande albero di Natale, alto 14 metri e illuminato con centomila led a luce calda, collocato nella parte alta di piazza del Ferrarese dove incontrerà un doppio palco di 98 metri quadri trasformato in un grande pacco regalo. A rendere magica l’atmosfera e a riscaldare il cuore dei passanti contribuirà l’impianto audio che trasmetterà, in filodiffusione, i medley dei più famosi evergreen natalizi. E poi villaggio di babbo natale, mrcatini, spettacoli e ‘passeggiata tra le stelle’, detta anche ‘Christmas Garden’, l’allestimento scenografico di un giardino temporaneo che si sviluppa su pianta a forma di stella.

Natale nei Municipi 2018: Concerti, giochi, spettacoli, shopping e visite guidate

In occasione delle festività natalizie i Municipi cittadini hanno promosso e sostenuto una serie di eventi diffusi nei quartieri di riferimento per coinvolgere cittadini e commercianti che avranno l’occasione di trascorrere insieme alcuni momenti vivendo luoghi e spazi pubblici. Anche quest’anno i Municipi hanno scelto di affidare la realizzazione degli eventi attraverso delle procedure di evidenza pubblica per assicurare maggiore trasparenza e dare la possibilità anche alle associazioni e alle realtà del territorio di parteciparvi.

Artisti di strada e musica a Natale e Santo Stefano nel Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte

Ancora sei giorni di appuntamenti per il Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte (Ba), che da venerdì 21 a mercoledì 26 dicembre proporrà numerosi eventi a completare le attrazioni natalizie che dall’inizio del mese hanno trovato casa presso la villa comunale “Tacconi”. Tanti sono i visitatori curiosi di scoprire la Casetta che ospita Babbo Natale e le altre proposte che fino ad ora hanno visitato il villaggio e tanti quelli che potranno ancora farsi coinvolgere dalla magia natalizia fino al giorno di Santo Stefano, quando l’edizione 2018 chiuderà le sue porte con l’esibizione gospel del The Joyful Chorus.

Apertura straordinaria del Puglia Outlet Village nel giorno di Santo Stefano

Puglia Outlet Village non si ferma mai. Per festeggiare al meglio il periodo natalizio, la Land of Fashion pugliese resta aperta anche il giorno di Santo Stefano, proponendo insieme ai novanta Store, le prelibatezze dei suoi gustosi centri di ristoro

Dove pranzare a Natale e Santo Stefano:

Pranzo di Natale a Triggianello presso Lomoro-Cucina Sartoriale

Pranzo di Santo Stefano presso Lomoro - Cucina Sartoriale a Triggianello

Pranzo di Natale New Lions Ricevimenti

Pranzo di Natale al Portico Ricevimenti

Pranzo di Natale alla Masseria Spina

Pranzo di Natale presso Lady Tiffany ricevimenti

Pranzo di Natale in Puglia a Villa Fano del Poggio