Dalla Puglia alla Turchia, le opere degli artisti baresi Agostinelli e Giuliani in mostra a Istanbul

C'è anche un po' di Puglia tra gli artisti contemporanei che a partire dal prossimo 28 ottobre saranno protagonisti della collettiva 'ItalianAirs' in programma a Istanbul, presso la Asmalımescit Art Galery.

A rappresentare la nostra regione in Turchia, nella mostra organizzata da Artestruttura e ItaliArt, ci saranno due artisti baresi: Michele Agostinelli, esponente dell’arte materica, nato a Tempio Pausania ma barese di adozione, e Nicola Giuliani, in arte Nik Giu, seguace della Pop Art. Oltre sessanta, fra pittori, scultori, fotografi e grafici, gli artisti che sarà possibile apprezzare in occasione della mostra internazionale ad Istanbul. Fra questi, a rappresentare la Puglia saranno, dunque, Agostinelli e Giuliani, da poco entrati a far parte dell’agenzia di promozione Asteria Space.

La produzione artistica di Agostinelli, 'Artista della materia', si contraddistingue per un evidente concettualismo espresso mediante l’impiego di ricercati materiali che spaziano tra legno, ferro, carta, cartone, paglia, nonché elementi tratti dal paesaggio pugliese. Pietre, conchiglie e spighe sono la materia prima che appare sui quadri pronti a partire per Istanbul, elementi naturali impreziositi dai colori della nostra terra.



Nicola Giuliani, artista fortemente ispirato da maestri del calibro di Mimmo Rotella, Mario Schifano, Jaques Villeglé, Robert Rauschenberg, nelle sue opere abbina tecniche di décollage e smalti, creando soggetti in cui esprime feroci critiche alla società contemporanea. Immagini che hanno a che fare con la politica, la sociologia, la musica, la condizione femminile, il cinema, la sua terra. Il colore anche nella produzione di Giuliani, come in quella di Agostinelli, è protagonista e lascia spazio in particolar modo alle molteplici sfumature dell’azzurro che caratterizza i mari e il sud Italia.