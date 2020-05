Omaggio a San Nicola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

In questi giorni in cui Bari festeggia il suo Santo Patrono, la SECOP edizioni vuole fare un omaggio ai baresi e lo fa attraverso una breve rilettura video di una delle pubblicazioni più belle e apprezzate del suo prestigioso catalogo dedicato alla letteratura per l'infanzia, il libro illustrato: LO STRANIERO DAL MANTELLO D'ORO. LO STRANIERO DAL MANTELLO D'ORO è una originale e avvincente narrazione dell'affascinante biografia di un Santo straordinario, il cui nome e operato sono noti in tutto il mondo. Si parla, infatti, dell'amatissimo San Nicola. L'autrice Carmen Mari, già nota per le sue diverse pubblicazioni nel campo della letteratura per l'infanzia, tratteggia con dovizia di particolari e attenzione storiografica, una figura dalle dimensioni umane e allo stesso tempo straordinarie, in modo suggestivo e particolare, tra mistero, realtà e fantasia, sapendo abilmente condurre i lettori in una appassionata lettura fino all'ultima pagina, con un escamotage che riporta la scrittura per ragazzi nella dimensione classica della migliore tradizione e cultura letteraria universale. Energia, dinamismo e plasticità del testo scritto trovano la loro esaltazione nelle bellissime tavole illustrate da Domenico Sicolo. L’appuntamento/evento, sarà trasmesso in diretta streaming venerdì 8 maggio alle ore 10:00 su www.radio00.it e sulle Pagine Facebook di Radio Doppio Zero e Secopstore Libreria.