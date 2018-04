Musei e monumenti aperti a Bari e in provincia, Pasqua e Pasquetta all'insegna della cultura

Pasqua e Pasquetta nel segno dell'arte e della cultura. Chi ha deciso di trascorrere le festività pasquali in città, può approfittare di due giornate di aperture straordinarie per visitare musei, siti archeologici, castelli non solo a Bari, ma anche in provincia. L'occasione è offerta anche dalla concomitanza della Pasqua con la prima domenica del mese, in cui si tiene l'iniziativa 'Domenica al museo', promossa dal Mibact, con l'accesso gratuito ai principali siti culturali del territorio. A ciò si aggiungono anche altre aperture straordinarie, organizzate proprio per questi giorni di festa. Un'ottima opportunità, per gli stessi baresi ma anche per i turisti che in questi giorni visiteranno la città, per scoprire ricchezze e tesori custoditi nei nostri luoghi della cultura. Vediamo dunque quali sono i siti visitabili.

Le aperture straordinarie a Bari

Il Museo civico cittadino, in strada Sagges 13, è aperto domenica 1 e lunedì 2 aprile dalle ore 10 alle 14. Per la Pinacoteca Corrado Giaquinto, in via Spalato 19, le visite sono previste domenica 1 e lunedì 2 aprile dalle ore 9 alle 13. Qui è ancora possibile visitare la mostra 'Sandro Chia e i guerrieri di Xi’an'. Aperto anche lo Spazio Murat, in piazza del Ferrarese, domenica 1 aprile dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 16 alle 20. Il Castello Svevo è visitabile domenica 1 dalle ore 8.30 alle 19 e lunedì 2 aprile dalle ore 13 alle 19.30. Nella lista anche Palazzo Simi, in Strada Lamberti, 1 (orari 9,30 - 18,30).

Le visite al Teatro Petruzzelli e il simulatore 'Concerto'

Prevista un'apertura straordinaria di due giorni anche per il teatro Petruzzelli. Domenica 1 e lunedì 2 aprile in programma visite guidate alle ore 11 e alle 18. Il botteghino aprirà 30 minuti prima dell’inizio della visita, che avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e le persone con disabilità, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori di queste ultime. Domenica 1 aprile, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19, e lunedì 2 aprile, dalle ore 11 alle 19, inoltre, tutti i cittadini, grazie al simulatore “Concerto”, potranno vestire per pochi minuti i panni del direttore d’orchestra e condurre gli orchestrali del Teatro Petruzzelli in alcune delle più note ed affascinanti partiture del repertorio classico internazionale.

I siti culturali aperti in provincia

Museo nazionale archeologico di Altamura, via Santeramo, 88 - Altamura. Orario: Lunedì-Venerdì 8.30-19.30, Sabato-Domenica 8.30-13.30.

Galleria nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna" via Giandonato Rogadeo, 14 - Bitonto. Orario: Giovedì-Martedì 9.00-20.00

Museo nazionale archeologico di Gioia del Colle piazza dei Martiri del 1799, 1 - Gioia del Colle . Orario: Lunedì-Sabato 8.30-19.30 Festivi 8.30-13.30; Orario biglietteria: Lunedì-Sabato 8.30-19.15; Domenica 8.30-13.15.

Parco archeologico di Monte Sannace, Strada Provinciale 61 - Gioia del Colle - Turi Km 4, 5 - Gioia del Colle. Orario: 8.30 - 15.00 Chiusura settimanale: lunedì, martedì e 2° e 4° domenica del mese.

Museo nazionale Jatta piazza G. Bovio, 35 - Ruvo di Puglia. Orario: Lunedì-Domenica 8.30-13.30 Giovedì 8.30-19.30; Orario biglietteria: Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì 8.30-13.30 Giovedì e Sabato 8.30-19.30.

Fondazione 'Pino Pascali' a Polignano, domenica 1 aprile 2018 (ore 10-13 / 16-21).