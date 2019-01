Con l'audioguida alla scoperta del teatro: al via le visite gratuite al Piccinni

Guidati da una voce che racconta storia e bellezze del teatro comunale. Così, da questa mattina e per l'intero weekend, i baresi che si sono prenotati nelle scorse ore possono visitare il teatro Piccinni, aperto in via straordinaria prima del completamento dei lavori di restauro, previsto per la prossima primavera.

Per far fronte all'enorme richiesta registrata - alle 10 di questa mattina le prenotazioni sul sito eventbrite erano 3600 - si è deciso di portare a 120 il numero dei visitatori ammessi per ogni turno.

Ecco l'audioguida che accompagna i visitatori nel loro percorso all'interno del teatro

audio ingresso piccinni

