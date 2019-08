Pier Carlo Padoan, Dino Pesole, Roberto Maroni, Giuliano Foschini e Gabriella Genisi. Il 2 settembre a Molfetta per Conversazioni dal Mare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Pier Carlo Padoan, Dino Pesole, Roberto Maroni, Giuliano Foschini e Gabriella Genisi, saranno i nuovi autori di Conversazioni dal Mare 2019. Il 2 settembre Piazza Municipio a Molfetta si trasformerà in un salotto a cielo aperto. La rassegna di attualità giunta al terzo anno, che ospita autori, giornalisti e mette a confronto i loro libri è organizzata dall’associazione Artemia e rientra nel cartellone EventiMolfetta2019 con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Molfetta e di aziende del territorio: Exprivia, 2A, Progetto Impresa, Globeco, Dai Optical, Noi Energia, Cgm Group, Hotel Dogana Resort, Frangioni Pavimenti, Grossano, Tecnit, Totorizzo Group, Edil Sancilio, New Optic, Dentro Le Mura, La Vineria di San Domenico, Xo, Vetusta Nursia, Moma Suite and spa, Cooperativa Cariama. Si comincia alle ore 19 con Gabriella Genisi che presenta “Pizzica Amara”, un romanzo giallo ambientato in Puglia edito da Rizzoli, accompagnerà l’autrice la giornalista Annalisa Tatarella, alle ore 19.45 Giuliano Foschini, presenterà “Ti Mangio il cuore” edito da Feltrinelli il suo ultimo libro sulla Mafia Garganica sarà moderato da Michele De Sancits. La serata proseguirà alle ore 20.30 con Roberto Maroni, già Ministro del Lavoro e dell’Interno oltre che Governatore della Lombardia che dialogherà con Cenzio Di Zanni sulla sua ultima pubblicazione Rizzoli “Il rito ambrosiano per una politica della concretezza”. L’ultimo appuntamento della rassegna vedrà il Prof. Pier Carlo Padoan già Direttore esecutivo italiano al Fondo Monetario Internazionale già Ministro dell’Economia e delle Finanze e Dino Pesole editorialista del Sole 24 ore presentare alle ore 21.30 “Il Sentiero Stretto…e oltre” edito da Il Mulino, modera Lino Patruno. Le presentazioni si concluderanno con un momento firmacopie da parte degli autori. Conversazioni dal Mare è il progetto culturale voluto dall’associazione Artemia che unisce la passione per i libri e l'amore per la cultura alla politica di promozione degli spazi e dei contenitori cittadini, mediante la realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali tematici. Scrittori, giornalisti e autori ospiti della Città di Molfetta presentano le loro novità editoriali, creando con le loro opere un vero momento di dialogo tra generazioni. Nelle edizioni precedenti sono stati già ospiti della rassegna Tiziana Ferrario, Antonio Caprarica e Francesco Carofiglio. Per info 349.52.83.664 – 3200261528 email: associazioneartemia@gmail.com-conversazionidalmare@gmail.com @conversazionidalmare