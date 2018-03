La poesia francese invade Bari vecchia: strada della Vallisa si trasforma in "Rue de la poésie et des fleurs"

"Rue de la poésie et des fleurs". Cambia nome per un giorno strada Vallisa, a Bari vecchia, facendosi ispirare dai versi dei poeti francesi per la 20esima edizione del Printemps de poètes. L'iniziativa, organizzata dall’associazione Alliance Française, ha visto la presenza del sindaco di Bari, Antonio Decaro, e di decine di studenti delle scuole superiori della città, trasformatisi per un giorno in rimatori stranieri.

Obiettivo della manifestazione è promuovere la poesia in ogni forma artistica, in particolare tra le giovani generazioni. I ragazzi hanno declamato versi in francese seguendo il tema della giornata: le fleurs, ovvero i fiori. Al termine del saluto, il sindaco ha dato il via alla manifestazione apponendo la targa con la denominazione temporanea in francese della strada e leggendo una poesia di Gianni Rodari.

“So che alcuni di voi provengono da fuori città - ha dichiarato - e mi auguro che abbiate potuto apprezzare i beni culturali e architettonici di Bari durante il percorso che vi ha portati fin qui, visto che oggi parliamo di bellezza e cultura. Due concetti fondamentali che ci aiutano a progredire, ad emanciparci e a superare tante situazioni. La città vecchia, ad esempio, era un quartiere degradato e, grazie a una serie di interventi, qualche anno fa è stato possibile cambiarne il volto mettendo in evidenza monumenti, reperti archeologici, beni architettonici e religiosi".

Il primo cittadino in mattinata ha accompagnato in una passeggiata alcuni alunni di una scuola elementare, a cui ha fatto da guida per la città vecchia, per poi rimarcare l'importanza della lingua. "Pare che gli italiani conoscano in media solo 500 vocaboli - ha ricordato - un numero molto basso. Ecco, la poesia ce ne insegna tanti consentendoci di esprimerci meglio e di ampliare le nostre capacità verbali. Quindi, le parole e il loro uso corretto sono fondamentali, perché migliorano il nostro modo di relazionarci agli altri".