Bari aspetta la grande festa per la riapertura del 'Piccinni': tutti in fila al botteghino per assicurarsi un biglietto

La data è fissata, e l'attesa dei baresi è tanta: il 5 e 6 dicembre il teatro Piccinni riaprirà le porte alla città, dopo lunghi lavori di restauro. Un evento che sarà celebrato con una due giorni di spettacoli, ai quali i cittadini potranno assistere gratuitamente. Così, alle 17 di questo pomeriggio, decine di persone si sono messe in coda davanti al botteghino per assicurarsi i biglietti gratuiti disponibili per uno degli eventi in programma (ogni persona potrà ritirare due biglietti).

Come ottenere i biglietti per la riapertura del Piccinni

A tal proposito, il Comune si ricorda che il botteghino (tel. 080 5772465) sarà aperto tutti i giorni fino al 4 dicembre, sabato e domenica esclusi, dalle ore 18 alle 20. In alternativa si potrà ottenere il proprio posto a teatro sul circuito Vivaticket con un diritto di prevendita di € 1. Il servizio online sarà disponibile da venerdì 29 novembre.

Il concorso per il palco reale

A conferma della grande attesa per la due giorni di festa in cui il teatro riaprirà finalmente le sue porte alla città, alle ore 17 di questo pomeriggio già 2.257 persone si erano iscritte al concorso “Il Palco Reale ti attende”. Si ricorda che per parteciparvi è sufficiente registrarsi a uno degli spettacoli in programma sul sito www.eventbrite.it/e/registrazione-teatro-comunale-niccolo-piccinni-il-palco-reale-ti-aspetta-82595311801. Il termine ultimo per iscriversi al concorso è 1° dicembre per gli spettacoli in programma il 5 dicembre; 2 dicembre per gli spettacoli in programma il 6 dicembre. Il sorteggio dei vincitori per ciascuno degli otto spettacoli avrà luogo martedì 3 dicembre. Ogni vincitore avrà diritto a due posti per assistere allo spettacolo scelto dal Palco Reale. L’estrazione dei nomi dei vincitori avverrà nel corso di una diretta facebook sulla pagina istituzionale del Comune www.facebook.com/comunedibari. Da oggi inoltre, sulla app gratuita Izitravel (https://izi.travel/it/app) sono disponibili le pagine con informazioni di dettaglio, in versione audio, relative al Teatro comunale Niccolò Piccinni, alla sua storia, ai decori e ai particolari artistici e architettonici dell’edificio.