Per una sera Giovinazzo torna al 1042: figuranti in costume riproducono l'assedio della città

Per una sera Giovinazzo torna indietro nel tempo, per la precisione al 1042, quando la città viene conquistata da un generale barese, Argiro, in combutta con il popolo dei Normanni, che da poco avevano creato una contea nella zona di Aversa, nel Napoletano. È proprio la scena dell'assedio al centro della rievocazione che si è tenuta ieri sera a piazzale dei Normanni.

A far rivivere l'antica battaglia, sono stati i figuranti dell'associazione storica Inpuratus-Bitonto, vestiti con abiti dell'epoca. Davanti al pubblico, si sono sfidati in battaglia, mentre tutt'attorno erano allestiti i banchetti didattici delle arti e dei mestieri, anch'essi tenuti da figuranti in costume. Soddisfazione del sindaco del Comune, Tommaso Depalma, per l'affluenza di pubblico: