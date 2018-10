A Bari il set del film 'Il ladro di giorni' con Riccardo Scamarcio: scattano le chiusure al traffico

Arriva a Bari il set de 'Il ladro dei giorni', il film per la regia di Guido Lombardi, che vede nel suo cast anche l'attore pugliese Riccardo Scamarcio.

Per consentire le riprese del lungometraggio, su richiesta della casa cinematografica Bronx Film, con apposita ordinanza sono state disposte uan serie di limitazioni alla circolazione. In particolare, dalle ore 13.00 del 3 ottobre alle ore 06.00 del 6 ottobre 2018 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta – Zona rimozione” sulle seguenti strade e piazze: piazza A. Diaz (lato sinistro del tratto compreso tra via Goffredo di Crollalanza ed il piazzale Giannella; ambo i lati della carreggiata compresa tra il prolungamento di via Goffredo di Crollalanza e via Giandomenico Petroni); via Goffredo di Crollalanza, ambo i lati, tratto compreso tra via De Romita e piazza A. Diaz.

Dalle ore 00.01 del 26 settembre 2018 alle ore 20.00 del 16 ottobre 2018 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentito il transito all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno – lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della Bronx Film, con portata superiore ai 35 q.li.

Il film è prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film e da Gaetano Di Vaio per Bronx Film con il sostegno di Trentino Film Commission, Campania Film Commission e Regione Puglia e Apulia Film Commission.