'Santa Subito' trionfa alla Festa del Cinema di Roma: vince il docufilm di Piva sulla storia di Santa Scorese

Alessandro Piva trionfa al festival del Cinema di Roma con 'Santa Subito'. Il film del regista barese, ispirato alla storia di Santa Scorese, ha la concorrenza aggiudicandosi il Premio del Pubblico BNL della 14ma edizione della kermesse romana.

La pellicola racconta la storia della giovane attivista cattolica di Palo del Colle, uccisa a coltellate dal suo stalker il 15 marzo 1991, all'età di 23 anni. La proiezione del docufilm aveva emozionato il pubblico della Festa del Cinema di Roma. Prodotto dalla Fondazione con il Sud e da Fondazione Apulia Film Commission, il film ha sovvertito i pronostici che davano per favorite pellicole straniere come The Irishman di Martin Scorsese e Judy di Rupert Goold.