Al Carnevale di Putignano la satira fa riflettere sull'ambiente: scelti i carri allegorici che sfileranno

Nell'anno delle manifestazioni per l'ambiente e dell'esempio di Greta Thumberg, non poteva che essere così: anche il Carnevale di Putignano punta i riflettori sulla salvaguardia della natura e lo fa a partire dal tema scelto per l'edizione 626 della storica sfilata di carri allegorici: "La terra vista dal Carnevale'. Di cui si può avere già un primo assaggio: la commissione giudicatrice ha ufficialmente scelto i carri che sfileranno negli appuntamenti del 9, 16, 23, 25 e 29 febbraio.

I bozzetti scelti

Sono 10 le proposte - corredate di bozzetti arrivate alla Fondazione Carnevale di Putignano. Di queste 7 hanno passato la selezione, naturalmente sempre centrate sul tema dell'ambiente. C'è ad esempio 'L'apocalisse' (Associazione Carta e Colore), dove un organista malefico scarica liquami dalle canne dello strumento, avvelenanando la fauna marina. Oppure 'Codice rosso' (Associazione culturale la maschera), dove una figura soprannaturale fa da dottore a una terra ammalata dal riscaldamento globale e dalle trivellazioni petrolifere. Non vengono rappresentati i problemi del mondo, ma compare invece un'allegoria della Madre Terra nell'omonimo carro curato dall'Associazione culturale carta bianca, dove la figura femminile regge due maschere, una con un volto felice e una con un volto triste.