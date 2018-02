E' Carnevale a Santo Spirito: sfilano 3 maschere 'in prestito' dai cartapestai di Putignano

Le maschere del Carnevale di Putignano invadono le strade di Santo Spirito, quartiere a nord di Bari. Per la sesta edizione della sfilata di Carnevale, le associazioni "Lungomare che Vorrei " e "le 2 ruote" con il patrocinio del quinto Municipio hanno ricevuto in prestito per un giorno tre creazioni dei mastri cartapestai che hanno sfilato durante l'ultima edizione del corteo. Grande protagonista la 'Strega Spiritina', accompagnata dai suoi 'pupi'.

Nonostante il rischio di pioggia e il freddo, c'è stata grande partecipazione all'evento, soprattutto per i più piccoli che sono scesi in strada travestiti dai loro eroi preferiti. Non mancavano però anche adulti, per una mattina 'in maschera'. Ecco alcune immagini dell'evento, postate sul gruppo Facebook 'Quelli che amano Santo Spirito'.

Gallery