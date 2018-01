Va in scena il 624esimo Carnevale di Putignano: le foto della sfilata dei carri

I giocatori della Juventus, un Capitan American sul gabinetto, Berlusconi e Renzi travestiti da supereroi: sono solo alcuni dei giganteschi carri che hanno animato la prima sfilata della 624esima edizione del Carnevale di Putignano. Tema del 2018 è quello de 'Gli eroi', declinato come sempre con la giusta dose di ironia e satira politica. Le vie di Putignano sono state invase, come ogni anno, da centinaia di pugliesi e turisti, venuti ad ammirare non solo i 'giganti', ma anche i tanti figuranti che hanno sfilato ballando per le strade. Rivivete alcuni momenti della manifestazione con le foto scattate dall'organizzazione del Carnevale di Putignano.

