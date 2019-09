A Conversano arrivano le maschere di Carnevale da tutta Italia: 'l'invasione' in Consiglio Comunale

Le maschere di Carnevale italiane 'in trasferta' in Puglia. E per la precisione a Conversano, dove nel pomeriggio di sabato hanno preso parte al convegno intitolato 'Maschere e territorio', organizzato dall'aps Work in progress nella sala consiliare del Comune. Un'iniziativa che apre la strada alla definizione del futuro Carnevale medievale di Conversano, di cui già vi mostrammo le mascotte ufficiali: Conte Smeraldino e Contessa Roverella.

C'erano anche loro tra le 80 maschere registrate ufficialmente al Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere d'Italia che hanno sfilato sabato sera per le vie di Conversano e la mattina di domenica a Polignano a Mare. Capitalizzando l'attenzione di residenti e turisti, che non hanno perso tempo per scattarsi una foto insieme ai colorati figuranti, rappresentanti i diversi Carnevali d'Italia. Nella gallery seguente, il riassunto fotografico della due giorni di eventi: