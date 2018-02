Mondo del teatro in lutto: addio all'attore e regista Luigi Angiuli

Mondo del teatro in lutto per la scomparsa di Luigi Angiuli. Regista, attore, scrittore, Angiuli aveva 78 anni. Attualmente direttore artistico della Compagnia da lui fondata, 'Il vello d'oro', Angiuli aveva cominciato a fare teatro alla fine degli anni Cinquanta. La sua lunga carriera era stata omaggiata anche, nel 2007, con il Premio Mediterraneo alla Carriera e per l’impegno nel Teatro Pugliese.

Il ricordo dell'assessore alle Culture Maselli

"Luigi Angiuli mi è sempre apparso, nel suo garbo infinito, ubiquo - scrive su Fb l'assessore Silvio Maselli - Ovunque si parlasse di teatro, ovunque si facesse teatro, lui c'era. Una passione felice e incondizionata per la recitazione di qualità, per la messa in scena. Bari perde un suo prezioso concittadino. Ha potuto trasmettere la sua passione alle giovani generazioni, a partire dalle bravissime figlie. Una vita ben spesa. Grazie, Maestro".