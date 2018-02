Scuole chiuse, porte aperte al Petruzzelli per il matinée de 'Il Trovatore': biglietti a 3 euro per tutti

Porte aperte a tutta la cittadinanza per il matinée de 'Il Trovatore'. L'appuntamento è per questa mattina, ore 11, al Teatro Petruzzelli.

La Fondazione, infatti, in seguito all'ordinanza di chiusura delle scuole, emanata per oggi, ha deciso eccezionalmente di aprire a tutti lo spettacolo in programma questa mattina, inizialmente riservato agli studenti. Al teatro potranno accedere tutti i cittadini (non soltanto, dunque, i ragazzi) pagando un biglietto di tre euro per qualsiasi ordine di posto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 080/975281, o inviare un messaggio privato via Fb alla pagina 'Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari'.