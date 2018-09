Nove opere, venti concerti e due balletti: si alza il sipario sulla ricca stagione 2019 del Petruzzelli

Sarà il Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi ad aprire ufficialmente la stagione 2019 della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli, presentata questa mattina nel foyer del teatro. Il primo appuntamento sarà il prossimo 27 gennaio. Il cartellone lirico prevede ben 9 opere, tra cui 2 in una sola serata ('La voix humaine' e la 'Cavalleria rusticana'. Cinque le nuove produzioni in scena sul palco del politeama. La ricca stagione prevederà anche due balletti e venti concerti sinfonici oltre alle 'Conversazioni' sull'opera e una rassegna per bambini e scuole. La stagione 2019 è stata illustrata dal sovrintendente della Fondazione Petruzzelli, Massimo Biscardi, dal sindaco e presidente dell'ente lirico, Antonio Decaro, e dal governatore Michele Emiliano.