La nuova edizione del Tedx nel segno dell'Eterotopia: appuntamento al Petruzzelli l'8 dicembre

Si intitola 'Eterotopia' la nuova edizione del TedX a Bari, il popolare talk tematico che replica il modello ormai di successo in tutto il mondo dalla prima edizione americana del 1984. Sarà sempre il teatro Petruzzelli a ospitare nella serata dell'8 dicembre gli speaker chiamati dall'associazione culturale Cu.Bo, presieduta da Davide Giardino. L'evento vede la direzione artistica di Vittorio Parisi ed è a pagamento (tradizione mantenuta fin dalla prima edizione barese del Tedx nel 2015 al teatro Margherita).

Il tema

Cosa significa 'Eterotopia'? È un concetto introdotto negli anni Sessanta dal filosofo francese Michel Foucault. Come suggerito dall'etimologia, l'espressione sta ad indicare dei luoghi altri: a differenza delle utopie, si tratta di luoghi realmente esistenti, ma costituiti da più spazi tra loro connessi e al tempo stesso incompatibili. Tra gli esempi citati da Foucault vi sono lo specchio, dove lo spazio irreale della nostra immagine riflessa appare sulla superficie reale del vetro riflettente; il cimitero, ovvero la città dei vivi che entra in contatto con quella dei morti; o ancora il museo, luogo dove il tempo è sospeso.

Il tema sarà affrontato, come di consueto per il talk, su tematiche moderne: dalla città alla start-up, dal centro per l'immigrazione al piatto, dalla scuola ai meme, dal posto di lavoro all'intelligenza artificiale. Tutti luoghi, siano essi fisici, virtuali o simbolici. oggi sede o oggetto di conflitto politico, sociale, etico e culturale.

Il TedX Salon

Al momento bocche cucite sul parterre di ospiti che interverranno durante la serata, ma un primo assaggio dell'iniziativa lo si è avuto giovedì scorso con il 'Tedx Salon', che ha raccontato "Le abitudini del futuro". Spazio quindi alle start-up più innovative della scena pugliese, dalla barese ApuliaKundi - che coltiva la SpirulinaK, una valida alternativa nutritiva per l’alimentazione mondiale viste le sue proprietà nutritive e per la sostenibilità produttiva - a Nutribees, che rivoluziona il mondo del cibo a domicilio, sviluppando una realtà imprenditoriale capace di integrare in un’unica piattaforma innovativa le figure del nutrizionista e dello chef, e la consegna a domicilio.

Il Ciheam di Bari, sede dell'evento, è stato anche palcoscenico di un intervento del responsabile dell’ufficio Pianificazione e Cooperazione, Biagio di Terlizzi, sugli interventi di cooperazione e produzione agricola portati avanti attraverso politiche di sviluppo rurale tese a creare sinergie, dare fiduciae trasferire tecnologie in quei luoghi del mondo in fase di crescita che devono recuperare un forte gap.