Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Come nasce la tradizione di 'U fenerále de Rocche'? Cos'è la 'band d le chiacun'? E ancora: Esiste una maschera tradizionale come lo è a Napoli Pulcinella? Siamo andati a scoprire le radici del Carnevale in città, grazie alla testimonianza di Felice Giovine, presidente dell'Accademia della lingua barese Alfredo Giovine, e Gigi de Santis - anche conosciuto come 'Don dialetto' -, autore del 'Callanarie barese'.