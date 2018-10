Lo street artist Tvboy arriva a Bari: dalla Fiera al lungomare spuntano le opere del 'Banksy italiano'

C'è San Nicola con lo sguardo rivolto verso il mare, il vicepremier Di Maio in tuta da operaio dell'Ilva, ma anche Checco Zalone in cerca del 'posto fisso' e Cristiano Ronaldo in maglia biancarossa che mostra lo striscione 'Forza Bari'. Dalla Fiera al lungomare a Bari vecchia, per le strade della città spuntano i murales di Tvboy (nome d'arte di Salvatore Benintende), lo street artist definito il 'Banksy italiano'. Tra le opere che lo hanno reso noto al grande pubblico "Amor Populi", che ritrae il bacio tra il leader del movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio e il leader della Lega Matteo Salvini, realizzata a poche ore dall'insediamento delle nuove Camere.

Le sue opere saranno esposte per la prima volta nella galleria d’arte Formaquattro, in via Argiro 73 (mostra a cura del gallerista Vito Caldaro). L'esposizione sarà inaugurata questo pomeriggio e durerà un mese. La mostra si compone di oltre venti opere dell’artista che presenterà anche alcuni pezzi inediti dedicati ad artisti pugliesi: Lino Banfi e Albano e Romina. Tvboy, che in pubblico si presenta sempre con il volto parzialmente celato da una mascherina, sarà presente alla prima della mostra.

(Foto nella gallery © Cosimo Gabrielli)

Gallery