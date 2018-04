Esplorare e scoprire i 'segreti' dei coralli neri, ricercatore Uniba selezionato per progetto del National Geographic

Sarà un ricercatore dell'Università degli Studi di Bari, Giovanni Chimienti, assegnista di ricerca del Dipartimento di Biologia dell'ateneo barese, il responsabile di un importante progetto d'esplorazione internazionale di un'area poco nota dei fondali delle Isole Tremiti, per studiare, in particolare, i coralli neri. La scelta del ricercatore pugliese è stata ufficializzata dal Committee for Research and Exploration of the National Geographic Society. Il finanziamento del progetto è stato concesso dallo stesso ente geografico e da Sky. L'obiettivo sarà quello di studiare i coralli neri, animali in grado di formare delle vere e proprie foreste sottomarine ricche di vita e di grande importanza nell’ecologia marina, habitat ancora poco noti sebbene pesantemente minacciati dalle attività umane.