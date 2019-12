Tra il rosso del velluto, concerti e spettacoli 'en plein air', il Teatro Piccinni si mostra ai baresi: il videotour dopo il restauro

Non potevano che essere le note della Sinfonia di Niccolò Piccinni ad accompagnare l’inaugurazione del teatro barese dedicato al celebre compositore. Prima dell’esibizione dell’orchestra sinfonica della Fondazione Petruzzelli, a risuonare tra palchi e corridoi è però l’inno di Mameli, cantato da tutto il pubblico accorso per assistere alla prima esibizione nel Teatro Piccinni dopo la chiusura per i restauri. Se non siete riusciti a essere tra i fortunati che si sono accaparrati i biglietti della 24 ore di spettacoli per l'inaugurazione del teatro nove anni dopo l'inizio del restauro, entrate a visitarlo con noi, nel video realizzato durante la prima serata di eventi.