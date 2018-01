Cresce il numero di visitatori nei musei pugliesi: il Castello svevo di Bari è al quinto posto

Il museo statale più visitato in Puglia? E' Castel del Monte. A dirlo sono i dati resi noti dal Mibact, e relativi al 2017. In Puglia, lo scorso anno, il numero dei visitatori nei musei statale è cresciuto, passando da 627.100 nel 2016 a 749.260 accessi nell'anno appena trascorso.

La top ten dei musei pugliesi

Dietro il maniero federiciano di Andria con i suoi 249.527 visitatori, c'è il Parco archeologico di Siponto (Manfredonia) con 81.446 visitatori. Al terzo il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (79.603), quarto gradinon invece per il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia (68.066). Al quinto posto ecco il Castello Svevo di Bari (64.597), seguito dal Castello Svevo di Trani (45.217). 7° posto per il museo e Parco Archeologico di Egnazia con 26.605 visitatori, 8° per il Museo Nazionale Archeologico di Altamura (25.888), al 9° il Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia (16.617) e, infine, al 10° la Galleria Nazionale Devanna (16.296).