Witty Kiwi a Bari per l’evento di chiusura di 'Radar – flussi della fotografia contemporanea'

Volge al termine a Bari la seconda edizione di “Radar - Flussi della Fotografia Contemporanea”, la settimana di eventi organizzata dalla scuola Spaziotempo. Da martedì 1° ottobre a domenica 6 ottobre 2019, presso la sua sede (in via Francesco Crispi 5 c/o Officina degli Esordi), l’appuntamento ha visto alternarsi talk, lezioni, laboratori, performance e workshop dedicati alla riflessione sulla fotografia contemporanea. Radar nasce da un’idea di Spaziotempo per intercettare, divulgare, agevolare e creare lo scambio di modi di pensare e di intendere la fotografia contemporanea. Un momento di riflessione sugli effetti sociali e sulle contaminazioni della Fotografia oggi, di analisi del mondo attuale, viste la funzione di “rappresentazione” che essa svolge e la sua capacità di influenzare il pensiero collettivo. Durante la 2ª edizione di Radar gli appassionati, i curiosi, gli addetti ai lavori, hanno potuto avvicinarsi alle opportunità di istruzione e di carriera nel settore grazie alle lezioni aperte con i docenti della scuola, mentre con i laboratori e i workshop gratuiti hanno avuto occasione di cimentarsi nei processi creativi e artistici legati alla produzione di immagini, nonché acquisire conoscenze e nuove competenze. Fitto il calendario di eventi, incontri e performance aperte al pubblico e di lezioni, tutte gratuite previa prenotazione via e-mail. Grande successo per l’indagine di Alessia Venditti sulle pratiche odierne per lo studio, la tutela, la conservazione e la fruizione dell’immagine; sold out anche il talk di giovedì con l’artista Jacopo Benassi e l’incontro eccezionale di venerdì con Chiara Bardelli Nonino, Photo Editor di Vogue Italia. Il programma di Radar 2ª Edizione- Flussi della Fotografia Contemporanea si chiude domenica 6 ottobre 2019 con l’happening finale di Tommaso Parrillo, fondatore della casa editrice Witty Kiwi. Il talk a partecipazione gratuita, dalle 18,30 alle 20,30, si intitola: L’INTIMA VISIONE, WITTY KIWI PRESENTA GLI ULTIMI TITOLI PUBBLICATI. Ospite appunto Tommaso Parrillo, fondatore ed editore della casa editrice Witty Kiwi, nata con l’intento di promuovere l’ottava arte attraverso libri, zine e magazine. Con il racconto delle storie, dei progetti e degli autori, si guarderà alle novità editoriali, agli ultimi titoli pubblicati e, in un dialogo/interazione col pubblico, si cercherà di comprendere in che direzione la fotografia contemporanea stia andando, con una riflessione sui suoi effetti sociali, sulla dicotomia tra realtà e finzione, nel tentativo ora di documentare e riportare, ora di immaginare e figurare (incontro gratuito con un numero massimo di partecipanti).