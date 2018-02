Bari capitale internazionale del fotogiornalismo: torna per il quinto anno World Press Photo

Per il quinto anno consecutivo Bari ospiterà World Press Photo, l'esposizione allestita in 45 Paesi riguardante il più grande concorso di fotogiornalismo al mondo. La rassegna sarà allestita dal 27 aprile al 27 maggio nello Spazio Murat di piazza del Ferrarese. Cinque i reporter finalisti per 6 foto: Ivor Prickett (Panos Pictures, per il New York Times) partecipa con due fotografie, entrambe sulla battaglia di Mosul; Patrick Brown (Panos Pictures, per Unicef con una foto sulla crisi dei rohingya; Adam Ferguson (New York Times con il ritratto di una sopravvissuta a Boko Haram; Toby Melville (Reuters) con una foto dopo l’attentato sul ponte di Westminster a Londra; e Ronaldo Schemidt (AFP) con la foto di un ragazzo che prende fuoco durante le proteste contro Nicolas Maduro in Venezuela. Il vincitore assoluto sarà annunciato il 12 aprile.

Nell'esposizione barese si potranno ammirare le 150 immagini vincitrici del concorso nato ad Amsterdam nel 1955, e selezionate da una giuria internazionale presieduta da Magdalena Herrera, direttrice della fotografia a Geo France. Durante la mostra World Press Photo a Bari arriveranno fotoreporter di fama internazionale. Assieme alla grande esposizione internazionale, CIME organizza, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti Puglia, la seconda edizione della masterclass in fotogiornalismo diretta dal fotoreporter pluripremiato iraniano Manoocher Deghati (membro giuria WPP): si tratta di 10 lezioni che si terranno ogni sabato, dalle 11 alle 13, dal 10 marzo al 13 maggio 2018 a Bari nella sede dell’OdG Puglia.