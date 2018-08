Prima edizione del Festival "Cuore di Banda", ad Acquaviva, Sammichele e Turi tanti eventi legati alla tradizione bandistica pugliese

C’è grande attesa per il concertone finale della prima edizione del festival “Cuore di Banda”. “La Notte delle Bande”, infatti, si terrà venerdì 24 alle 20 all’interno della Cassarmonica in piazza Vittorio Emanuele ad Acquaviva delle Fonti, con protagonisti la Banda di Acquaviva delle Fonti, la Banda di Turi, la Bassa Banda di Sammichele di Bari, la Kocani Orchestra, Bisserov Sister, Bari Jungle Brothers, Bassa Banda di Vito Guerra, ma anche reading teatrale, dj set e jam session finale con tutti gli artisti sul palco. Nella mattinata, a partire dalle 10.30, si potrà assistere al laboratorio con prove aperte della Kocani Orchestra, la Banda di Acquaviva delle Fonti, Bisserov Sister e la Banda di Turi.

In attesa dell’evento finale, le iniziative della prima edizione del Festival “Cuore di banda” diretto da Daniele Trevisi proseguono, da venerdì 17 a mercoledì 29 agosto tra Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari e Turi, con un calendario fitto di eventi.

S’inizia dalla città di Turi, venerdì 17 alle 20.30 nei locali del Chiostro delle Clarisse, con la proiezione del documentario “Una banda a Noci” di Daniele Trevisi, cui seguirà l’incontro sul tema “La musica per banda e l’emigrazione”, con Vittorino Curci poeta, scrittore ed esperto di bande musicali pugliesi.

Acquaviva delle Fonti, domenica 19 alle 20 in Piazza dei Martiri, accoglierà l’incontro sul tema “Bande a Sud la musica da banda in un festival di immaginari bandistici” con Gioacchino Palma, direttore artistico Festival Bande a Sud. A seguire Proiezione documentario “Una banda a Noci” di Daniele Trevisi.

Il giorno dopo, lunedì 20 alle 20.30, si torna a Turi nei locali del Chiostro delle Clarisse, con un incontro sul tema “Le bande musicali pugliesi” con Pierfrancesco Galati, storico della musica ed esperto del fenomeno bandistico nel Mezzogiorno d’Italia. Nella stessa giornata e fino a domenica 26, nella Sala Anagrafe di Palazzo De Mari ad Acquaviva delle Fonti, sarà allestita la mostra fotografica “La banda musicale pugliese”.

A Turi, inoltre, sono previsti altre iniziative bandistiche in occasione della festa del patrono Sant’Oronzo. Giro per alcune vie cittadine e Piazza Silvio Orlandi con Guarda Che Banda Contourband, la prima street band del Sud Italia (venerdì 24 alle 19); Banda città di Lecce (sabato 25 alle 9.30), Banda città di Rutigliano (domenica 26 alle 9.30); Banda città di Turi, Banda città di Bitonto (lunedì 27 alle 9.30) e le Bande città di Conversano Piantoni e G. Ligonzo (alle 19).

La città di Sammichele di Bari, invece, offre un giro per alcune vie cittadine della Bassa Banda di Vito Guerra, in arte Piripicchio (sabato 25 alle 19) che introduce il concerto di Massimo Ranieri con la sua orchestra previsto in Piazza Vittorio Veneto sabato 25 alle 21; l’incontro sul tema “La banda e il cinema” con il maestro Nicola Scardicchio, compositore, direttore d’Orchestra e allievo di Nino Rota (martedì 28 alle 20 nell’Atrio del Castello Caracciolo); l’incontro su “La musica per banda e le feste popolari” con Mario Ciervo, direttore e compositore di musiche per banda (mercoledì 29 alle 20 nell’Atrio del Castello Caracciolo).

“Cuore di Banda”, è un festival promosso dalle amministrazioni comunali di Acquaviva delle Fonti, Sammichele e Turi e cofinanziato dalla Regione Puglia attraverso il Patto per la Puglia 2014-2020 area di intervento IV Turismo, Cultura e Valorizzazione delle risorse naturali.

Cuore di Banda” si avvale anche della collaborazione di sponsor privati: Cantine Chiaromonte di Acquaviva, Proloco Curtomartino di Acquaviva, Teorema spa, Boutique Felice Casucci, Sugarmedia srl, Gruppo Solazzo, alla Gestione Servizi srl, a Gs Elettrica, Dolceria Sapone, Edilmarina Srl e Marfrutta.

