Avion Travel, Anna Oxa, Anonima Gr e tanto altri ospiti nella II edizione di ''Cuore di Banda''

La II edizione di Cuore di Banda - Viaggio dal ‘700 all'immaginario tra musica e cospirazione-, progetto che vuole rilanciare l’identità musicale del nostro territorio legata alla cultura bandistica contaminandola con i nuovi linguaggi musicali, è in corso tra le città di Acquaviva delle Fonti,Sammichele di Bari e Turi. Anche quest’anno, sotto la direzione artistica di Daniele Trevisi, propone quarantanove appuntamenti dislocati nei tre paesi della provincia di Bari, tra questi spiccano alcuni nomi noti della musica italiana e un progetto speciale realizzato in esclusiva per il festival.

È il caso degli Avion Travel che, domenica 21 alle 21, si esibiranno in piazza Dei Martiri 1799 ad Acquaviva delle Fonti. Gli Avion Travel sono piaciuti sin dal loro esordio, soprattutto per il modo con il quale proponevano il grande patrimonio della canzone napoletana rivisita in chiave contemporanea. È il modo migliore per rappresentare una tradizione antichissima tutta italiana come quella della canzone classica napoletana, che risale agli inizi del XIX secolo e presente nel repertorio delle bande musicali. Un lavoro di “ammodernamento” quello degli Avion Travel, che ha conquistato anche il grande pubblico vincendo Sanremo del 2000 con il brano “Sentimento”.

Un altro appuntamento importante del festival, sabato 3 agosto alle 21 in piazza Vittorio Veneto a Sammichele di Bari, è con la Young Marching Band e Anna Oxa. La cantante barese, nato da papà albanese, regina incontrastata della musica leggera italiana, sarà la protagonista di un piccolo evento aperto dalla Young Marching Band composta da ragazzi del nostro territorio diretti da Margherita Di Pierro, che ha l’obiettivo di coniugare musica e movimento con coreografie spettacolari. Oxa ha partecipato a oltre 15 edizione del Festival di Sanremo, con brani diventati dei grandi successi e vincendo due edizioni del festival della canzone italiana.

Il giorno dopo, domenica 4 agosto alle 21 in piazza Vittorio Emanuele (sulla Cassa Armonica al centro della piazza) ad Acquaviva delle Fonti, andrà in scena in esclusiva e prodotto dal festival lo spettacolo “ W la Banda” per la regia di Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, con L’Anonima Gr, la Banda di Acquaviva delle Fonti e La Banda Osiris. A seguire il concerto della Banda Osiris. “W la Banda” è uno spettacolo incentrato sul mondo delle bande, raccontato alla maniera dell’Anonima Gr con aneddoti e storie legate alla banda di Acquaviva delle Fonti. Il copione dello spettacolo è stato tratto da racconti e fonti storiche di situazioni realmente accadute. Lo spettacolo si arricchisce della partecipazione della Banda di Acquaviva delle Fonti che, insieme a un altro storico gruppo musicale straordinario come la Banda Osiris, permetterà di raccontare il “fantastico” mondo delle bande.

A seguire la prima assoluta di “W la Banda”, entreranno in scena i quattro componenti della Banda Osiris, con Sandro Berti, Gianluigi Carlone,Roberto Carlone, Giancarlo Macrì, autori di una delle loro esilaranti performance. Sembra ieri, ma la storia ci dice che la gloriosa Banda Osiris è in pista dal 1980, sempre nel segno della musica, del teatro e della dissacrazione. Nai nel 1980 a Vercelli, nei primi anni di attività si dedica prevalentemente a spettacoli di strada. L'originalità della proposta che fonde musica, teatro e comicità ottiene un immediato successo. Dalla strada nascono diversi spettacoli per il teatro tutti legati al mondo della Musica, incidono dischi, colonne sonore per il cinema e diventano noti al grande pubblico grazie anche alla loro partecipazione in programmi televisivi di successo.

“Guarda che banda!”, con ospite la cantautrice barese Serena Brancale, domenica 25 agosto alle 21 in piazza Silvio Orlandi a Turi, è un progetto che nasce a Turi con l’obiettivo di rinnovare e rielaborare il repertorio bandistico tradizionale della banda pugliese. Si tratta di un incontro tra forme musicali e artistiche diverse che trasformano la tradizione in laboratorio musicale vivace che coinvolge decine di musicisti di tutte le età. Per “Cuore di Banda” l’ensemble ha scelto di realizzare il progetto con una delle voci più talentuose della scena musicale italiana: Serena Brancale. La cantautrice barese è riuscita a conquistare il grande pubblico con la partecipazione al festival di Sanremo 2015 e collaborando in Italia e all'estero con Mario Biondi e con il Volo. La sua è una ricerca vocale che spazia dal funk al jazz e al r & b.

Infine, sabato 31 agosto alle 21 in piazza Vittorio Emanuele ad Acquaviva delle Fonti, Dargen D’amico incontra La Banda di Acquaviva delle Fonti. Dargen D’amico, al secolo Jacopo, è un rapper, cantautore, produttore discografico e dj, nonché fondatore insieme a con Francesco Gaudesi dell’etichetta discografica indipendente Giada Mesi. Si definisce “cantautorap” e, in modo scherzoso, etichetta il suo genere come “emo rap”. Per Cuore di Banda si esibirà con la Banda di Acquaviva con cui svilupperà la sua musica con un tappeto sonoro di suoni di banda tutto rigorosamente dal vivo.

“Cuore di Banda” (dettagli su: https://www.facebook.com/cuoredibandapuglia/) prevede anche le esibizioni del Complesso Bandistico città di Martina Franca, La Junior Band, Dodi Battaglia, U Sciarrabball, Domenico Zizzi, Complesso Bandistico città di Rutigliano, Dinko Fabris, Franco Liuzzi, Bianca Tragni, Andrea Gargiulo, Ensemble Strumentale Filarmonica Bitontina, La Jazz Band del Conservatorio Nicolò Piccinni di Bari, L’orchestra della città Metropolitana di Bari, Vito Guerra in arte Piripicchio, Nicola Amato, La Fanfara Aeronautica, “Romeo&Giulietta-Opera Pop”, Poohlover, La Bassa Banda di Carbonara, I White Queen, “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini, La Banda cittadina di Turi, Il Complesso Bandistico città di Francavilla Fontana.